Recurso foi depositado no fim do mês passado.

Os municípios do Alto Uruguai Catarinense ganharam um reforço no caixa no fim do último mês. No dia 29 de março, o Governo Federal depositou uma parte dos recursos do Apoio Financeiro aos Municípios, o AFM, na conta das prefeituras de todo o estado.



Conforme a Federação Catarinense de Municípios, Fecam, o recurso vem por meio do Ministério da Saúde, conforme o definido na Portaria 748. O objetivo desta parte do recurso é auxiliar os entes locais a superar dificuldades financeiras emergenciais na área de saúde e deve ser destinado ao custeio da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.



Em todo o estado de Santa Catarina, são R$ 39 milhões que foram liberados. Na microrregião, essa soma chega a R$ 1.362.832,24.



Esse quantitativo foi dividido da seguinte forma:



Os municípios de Ipumirim, Piratuba, Ipira, Peritiba, Alto Bela Vista, Jaborá, Itá, Arabutã, Lindóia do Sul, Xavantina, Paial e Presidente Castello Branco, cada um, recebeu R$ 73.008,87.



Concórdia: R$ 316.371,77

Seara: R$ 146.017,74

Irani: 97.345,16