Carreta de Itá capota no RS e motorista fica ferido

Uma carreta com placas de Itá saiu da pista e capotou no Rio Grande do Sul, na tarde desta segunda-feira, dia dois. O fato ocorreu na ERS 135, entre Coxilha e Sertão. Conforme informações da Rádio Uirapuru, de Passo Fundo, o motorista identificado como Claudilso Valschrenghi, ficou ferido e foi atendido consciente e conduzido para atendimento médico em Passo Fundo, pelos bombeiros de Getúlio Vargas..



O veículo, que seguia em direção a Santa Catarina, estava carregado com leite em pó. Por alguma razão, o motorista perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista e capotou.