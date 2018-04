Mulher sofre fratura na perna após ser atropelada no centro de Concórdia

Uma mulher sofreu fratura na perna esquerda após ser atropelada no centro de Concórdia. O fato foi registrado na rua Oswaldo Zandavalli, próximo do cruzamento com a Guilherme Helmuth Arendt. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhada para o Hospital São Francisco.



Conforme informações, a vítima estava sobre a faixa de segurança quando foi colhida por um veículo Ford Ka, placas de Concórdia. O motorista não teria percebido a vítima sobre a faixa.



(Com informações do repórter André Krüger).