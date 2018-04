Guarnições dos bombeiros militares de Chapecó estão iniciando as buscas por um caminhão que pode ter caído na ponte do rio Irani, entre Arvoredo e Chapecó, na tarde desta segunda-feira, dia dois. Pelas informações preliminares, coletadas por testemunhas, o caminhão estaria com duas pessoas na cabine e submergido nas águas do rio Irani. Uma delas pode não ter conseguido sair da cabine.



O Corpo de Bombeiros foi chamado para a ocorrência por motoristas que passaram pelo local e teriam visto o caminhão afundando.

Esta não é a primeira vez que a ponte do rio Irani registra acidentes envolvendo caminhões. No mês de fevereiro de 2016, aconteceram três acidentes envolvendo caminhões, que também resultaram em mortes.



Mais informações em breve.

(Com informações do repórter André Krüger)