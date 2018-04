O mês de março encerrou com um volume de chuvas na casa dos 173 milímetros, em Concórdia. A informação consta no banco de dados da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, localizada no Distrito de Tamanduá. Boa parte desse quantitativo caiu nos últimos oito dias do terceiro mês do ano. Sendo que foram 37 milímetros no dia 25. No dia 28 foram 24 milímetros. No mês, o dia com o maior volume foi no dia 14, com 43 milímetros.



O terceiro mês do ano de 2017 teve 106 milímetros, enquanto que em 2015, foram 289mm.



Em 2018, o mês de fevereiro registrou 105 milímetros. Já janeiro teve 209 mm.