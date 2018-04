Idoso perde R$ 1,5 mil no "golpe do carro quebrado"

Um idoso de 63 anos perdeu R$ 1,5 mil do conhecido "golpe do carro quebrado" em Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil de Concórdia. O golpe foi aplicado na sexta-feira, dia 30. A vítima, que é do Rio Grande do Sul e estava de passagem pela Capital do Trabalho, percebeu que havia sido lesada depois de efetuar o valor em depósito bancário.

De acordo com relato, o modo com que o golpe foi aplicado é o mesmo de outros registros já feitos na Central de Polícia Civil. O golpista liga para a vítima, identificando-se como um parente distante. Alega que está na estrada em função do veículo estragado e que estava indo até a casa da vítima. Por fim, o golpista pede um valor para a realização do concerto.

De acordo com o idoso, o depósito foi feito em nome de uma pessoa de que ele não conhece.

Conforme a vítima, ela manteve contato com o verdadeiro primo que negou estar na estrada, a partir daí ele foi para a Central de Polícia Civil prestar queixa para tentar reaver o dinheiro depositado.

(Com informações do repórter André Krüger).