Um caminhão, com placas de Concórdia, saiu da pista e capotou nas proximidades da ponta do rio Ariranha, na SC 283. O acidente foi na manhã desta segunda-feira, dia dois. Conforme informações de testemunhas, o veículo teria tido problemas mecânicos, não conseguindo diminuir a velocidade, saído fora da pista e capotado. O motorista teria pulado do veículo antes do choque, que destruiu a cabine. Ele foi atendido com escoriações.



O caminhão transportava uma carga de ração e faria entrega em Seara. Em breve, mais informações.

(Com informações do repórter André Krüger)