Um acidente de trânsito foi registrado às 07h, desta segunda-feira, entre Seara e Arabutã. Um caminhão carregado com 400 leitões da Transportes Lermenn (QHX - 3000), pendeu e tombou na ponte do Simon entre as comunidades de Taquarimbó e Canhada Grande em Arabutã. O condutor, Jonas Pelisser nada sofreu. Já o caminhão ficou encavalado e o trânsito na ponte está interrompido. Houve danos no veículo, na estrutura da ponte e na cabeceira. Alguns suínos acabaram morrendo devido ao acidente.

O motorista disse a reportagem da Belos FM que não sabe o que aconteceu, e que provavelmente tenha pegou no sono. A empresa fará a baldeação dos animais com outro caminhão e também acionou o guincho para remoção do veículo que ficou entre a ponte e o Rio Barra Bonita.

(Fonte: Belos FM)