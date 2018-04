A Secretaria de Estado da Saúde descartou nos últimos dias os casos suspeitos de febre amarela no Meio-Oeste e Alto Uruguai Catarinense. As informações estão disponíveis no boletim sobre a enfermidade, publicado no site da DIVE (Diretoria de Vigilância Epidemiológica).

As suspeitas descartadas foram registradas nas cidades de Peritiba e Campos Novos, após resultado laboratorial de amostras, enviadas pelas Regionais de Saúde, até o laboratório responsável pelas análises. Com isto, todos as suspeitas na região estão descartadas. No estado, a única suspeita que ainda está em investigação é no município de Joinville, cujo resultado ainda não foi informado.

Até o dia 26 de março, apenas um caso de Febre Amarela foi registrado em Santa Catarina, no município de Gaspar. Uma moradora de 57 anos adquiriu a enfermidade em São Paulo e manifestou os sintomas em terras catarinenses. O quadro evoluiu para óbito, após confirmação laboratorial.

(Fonte: Rádio Piratuba FM)