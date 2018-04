Apesar da chuva, o comércio de Concórdia registrou bom movimento no sábado, dia 31, véspera de Páscoa. Nos estabelecimentos grande procura pelos presentes em especial dos itens de vestuário e artigos de beleza. Em algumas lojas especializadas em doces, fila para comprar. Na lista dos prediletos destaque para os tradicionais ovos de Páscoa.

De acordo com o diretor de Campanha de Vendas, Gabriel Sabino, a Páscoa puxa o comércio e encerra o trimestre com bons resultados. “Antes de iniciarmos oficialmente a campanha R$150 MIL em vale-compras, estamos estimulando outras datas como essa que é a 5ª melhor do ano para nós varejistas. Agora foco nas adesões da campanha e na próxima data que é o Dia das Mães no segundo domingo de maio”.

Nos supermercados a circulação foi grande durante o feriado de sexta-feira Santa e o fim de semana. Nos carrinhos, além das delícias de chocolates, carnes e bebidas para receber bem os parentes e amigos. “O crescimento deste setor deve chegar aos 10% até 15%. O período aquece as vendas e movimenta os estabelecimentos como um todo. Os varejistas atraíram os consumidores pela variedade e promoções, a Páscoa deixou de ser uma data dos doces”, comenta ainda Sabino.

A entidade também reforça o verdadeiro significado da Páscoa, que para os cristãos é de renovar a fé. “É um momento de espiritualidade, de amor, esperança e a capacidade de recomeçar. Data que comemoramos a ressurreição de Jesus. Cada pessoa celebra do seu jeito, mas o que todos visualizam é a passagem da morte para vida. Além de vendas, buscamos passar durante a semana uma mensagem de alegria e união entre as famílias”, explica o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

Sobre as informações repassadas pelo Banco de Dados do Serviço de Proteção ao Crédito o SPC da CDL Concórdia, no sábado houve aumento de 14,10% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 987 consultas. Na semana que antecede a celebração de 26 até 31, elevação de 33,76% nas informações. Os dados de março também apontam queda nos registros de SPC, 35,64% em comparação com 2017. As informações no mês todo tiveram 32,33% de ampliação. “O momento é de recuperação e os números apontam estabilidade econômica. No varejo a queda dos registros mesmo que moderada é um bom sinal. O consumidor continua cauteloso e fazendo contas, mas isso nos remete a uma mudança de perfil de consumidor que não deixa de comprar, porém pesquisa mais antes de finalizar um negócio”, avalia o diretor de SPC, Avelino Rodem.

Além disso, em relação as estatísticas, a entidade explica que nos próximos dias será apresentado um levantamento com dados das vendas na cidade. “Nossa projeção é sempre de acréscimo. A Páscoa movimenta milhões todos os anos e agora estaremos de olho nas demais comemorações. O varejo assim como os demais setores vem se reinventando e assim esperamos um ano de ótimos resultados ”, finaliza Rodem.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)