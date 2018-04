A PRF encerrou à meia-noite de ontem, 1o de abril, a Operação Semana Santa 2018, que começou à zero hora de quinta, dia 29. Durante os quatro dias de operação, a fiscalização repetiu a forma de atuação da Operação Carnaval e procurou se posicionar nos pontos e horários mais críticos de acidentalidade, ou seja, onde haveria maior probabilidade estatística de ocorrências graves.

Esta estratégia, aliada à maior conscientização dos motoristas, resultou em redução nos índices de acidentes e mortes em comparação aos anos anteriores. Foram registrados 127 acidentes, nos quais 04 pessoas perderam a vida. Em comparação a 2017, houve redução de 17% no número de acidentes, de 28% no número de feridos e de 20% no número de óbitos no local.

Operações anteriores na Semana Santa

2016 2017 2018 Var. 17/18

Acid. 166 154 127 -17%

Fer. 123 165 118 -28%

Mort. 06 05 04 -20%

Apesar da redução no número de ocorrências, três das quatro vítimas fatais ocorreram no domingo, último dia da operação, momento de retorno das famílias aos seus lares. Os motociclistas foram as maiores vítimas desse feriadão, quando dois morreram em acidentes. Houve ainda um óbito causado por ultrapassagem indevida e um atropelamento de pedestre onde o veículo se evadiu do local. Duas das mortes aconteceram na BR 101 e duas na BR 470.

O trabalho de fiscalização da PRF foi intenso, resultando em 2.371 autos de infração e 5.690 flagrantes de excesso de velocidade por meio dos radares (um veículo passou a 170 km/h na BR 280 em Mafra, onde a máxima é de 80 km/h. Apesar do rigor da lei seca, 91 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e outros 642 ultrapassando em local proibido.

Ainda durante a Operação Semana Santa, o combate ao crime apreendeu 827 quilos de maconha na BR 163 em Guaraciaba e recuperou quatro veículos roubados.

Uma novidade este ano foi o trabalho de Educação para o Trânsito: uma equipe de policiais capacitados no assunto visitou diversas Unidades Operacionais da PRF no estado e convidou motoristas e passageiros para assistir a uma palestra curta, com dez minutos de duração, sobre segurança no trânsito prevenção de acidentes.

(Fonte: Nucom/PRF)