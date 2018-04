Começou às 8h10 da manhã desta segunda-feira, dia dois, a Sessão do Tribunal do Júri do duplo assassinato ocorrido em Linha Guaraipo, Arabutã, no fim de março de 2016. O julgamento de Nécio Mauro Hoch, que deveria ter ocorrido na última semana, foi adiado para hoje em função da falta de uma das nove testemunhas, que serão ouvidas.



Hoch é acusado de participação no duplo assassinato de Lisete Lohmann e Stefani Lohmann, mãe e filha, além de tentativa de homicídio contra Valdir Danennhauer.O crime ocorreu na residência de Danennhauer.



A Sessão do Júri está sendo presidida pela juíza de direito, Marciana Fabris; na acusação está o promotor de Justiça Alexandre Penzo Betti Neto; na defesa, os advogados Vilson de Souza e John Lenon Sartoretto.

(Com informações do repórter André Krüger)