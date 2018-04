Começa na noite desta segunda-feira, dia dois, a programação alusiva ao aniversário de 60 anos da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, Acic. As atividades iniciam às 18h30 com a exposição de fotografias históricas, que retratam o início da entidade classista. A exposição, que será na Galeria de Artes, vai até o fim de semana.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, a presidente da Acic, Maria Luisa Lasarin, antecipa que outra exposição, que será de objetos históricos, está prevista para o mês de maio, no Memorial Attilio Fontana.

A visitação será de dois a seis de abril, das 9h às 11h30 e das 14h às 18h. No dia sete de abril, sábado, a exposição será aberta ao público das 9h às 12h.



A programação de aniversário dos 60 anos da Acic também prevê a reunião do Conselho Deliberativo da ACIC (Dia 09 de abril); Eleição para a escolha da nova Diretoria da ACIC (Dia 27 de abril); Abertura da Exposição de Objetos de Valor Histórico e Afetivo das empresas associadas à ACIC (Dia 14 de maio) no Memorial Attílio Fontana; Conecta – Promoção Núcleo ACIC Jovem (Dia 22 de maio) na IACC Clube; Sessão Solene Especial da ALESC – 60 anos da ACIC (Dia 25 de maio) no Clube 29 de Julho; Plenária Regional da FACISC (Dia 13 de junho) na ACIC Concórdia; Eleição do Empresário Destaque – Entrega do Troféu Jacob Biezus – Posse da Diretoria da ACIC e Jantar Festivo dos 60 Anos da entidade (Dia 21 de junho) na IACC Clube. Em breve serão divulgadas as palestras nas áreas do Empreendedorismo/Inovação, Indústria, Agronegócio, Varejo e Serviços.