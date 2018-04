Ponto alto será no próximo fim de semana com a Expo Ipumirim.

Começa nesta segunda-feira, dia dois, a programação alusiva ao aniversário do município de Ipumirim. Durante a manhã abertura da semana do município e lançamento da 11ª edição do livro Biblioteca do Pequeno Leitor em frente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Dias 02,03 e 04 - Feira do Livro e Exposição Resgate e Preservação da Cultura Italiana Regional na Secretaria Municipal de Educação. Dia 04, ao meio dia Almoço, de Confraternização dos Idosos, no salão Paroquial.

Dia 06, sexta-feira as 14:30, Abertura Oficial da XIV EXPOIPUMIRIM Exposição feira Comercial e Agroindustrial de Ipumirim, Ginásio Municipal de Esportes e Estádio Municipal Padre Amélio Caovilla com: VII feira de Ovinos e Novilhos de Gado de Leite; II Mostra de Equinos; II Mostra de Gado de Porte; e I Mostra de Vacas em Lactação. As 23:00 horas, Show com Michel Teló e em seguida Banda Passarela.

Sábado, dia 07, a partir das 9:00 XIV EXPOIPUMIRIM Exposição feira Comercial e Agroindustrial de Ipumirim. As 21:30, início dos Shows com Diego e Gabriel, As Morenas e Banda Legal.

Domingo dia 8, as 09:00, continuação da Feira . Às 17 Horas, Show com garotos de Ouro e banda Energia Nova.

Dia 26 de abril, III Seminário de Agricultura do Vale da Produção em Linha Salgado, Realização EPAGRI.

Pontos de venda de Ingressos: Em Ipumirim: Farmácia Ipufarma, Farmácia Ipulider, Lymar Calçados, Lanchonete Vida Nova, Mecânica Lukar e CDL. Concórdia Casa do Show de Bandas e loja Rosa Café do Via Passarella. Em Arabutã no Bar do Neuri. Em Lindóia do Sul na Relojoaria Canton, em Irani Farmácia Adelaide e em Seara Rádio Belos com Arlei. Passaporte para os três dias R$30,00.Ingresso individual R$20,00.

Para menores, cobrança de ingresso a partir dos 12 anos. Para os eventos, todos, independente de idade, deverão apresentar documento na portaria.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipumirim)