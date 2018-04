Com 100% de aproveitamento, a equipe do Maravilha Futsal segue na liderança da chave A do Estadual da Liga Catarinense. A equipe recebeu o Guarany Futsal de Xaxim e venceu pelo placar de 5 a 4 chegando aos 9 pontos ganhos em 3 jogos. A equipe do Guarany segue sem vencer.

Em Seara, a equipe do Seara Futsal bateu o Expressivo pelo placar de 3 a 1 e conquistou a sua primeira vitória na competição somando 4 pontos. Já o Expressivo segue sem vencer com duas derrotas em dois jogos.



Ainda pela chave A na quinta-feira, a Pinhalense venceu o Arsenal de Dionísio Cerqueira e chegou a sua segunda vitória na competição somando 7 pontos em três jogos.



Pela chave B, mesmo sem jogar, o AGN Capinzal segue líder. A rodada movimentou três jogos:



Em Catanduvas, a equipe do Catanduvas Futsal conheceu sua primeira derrota no campeonato. Em casa, a equipe foi derrotada pelo Lages Futsal por 9 a 4. A equipe do Lages conquista sua segunda vitória consecutiva.



Em Fraiburgo, o Fraiburgo Futsal segue sem vencer. Jogando em casa, o Fraiburgo foi derrotado pelo Piratuba por 5 a 1.

A equipe do Piratuba Futsal conquistou sua primeira vitória no Estadual.

E em Curtibanos, o ADC/Curitibanos recebeu o AC Coração do Contestado e venceu pelo placar de 1 a 0. A equipe de Lebon Régis segue sem vencer e o Curitibanos conquista a primeira vitória na competição.



Classificação:

Chave A

1 – Maravilha – 9p

2 – Pinhalense – 7p

3 – ADAF Saudades – 6p

4 – Seara Futsal – 4p

5 – AAPF Palmitos – 3p

6 – Expressivo Futsal – 0p

7 – ADBF Bom Jeus – 0p

8 – Guarany Futsal – 0p

9 – Arsenal – 0p



Chave B

1 – AGN Capinzal – 6p

2 – Lages Futsal – 6p

3 – Piratuba Futsal – 5p

4 – ADC/Curitibanos – 4p

5 – Catanduvas Futsal – 4p

6 – Liga Caçador Futsal – 3p

7 – Cruzeiro Futsal – 0p

8 – AC. Coração do Contestado – 0p

9 – Fraiburgo Futsal – 0p

(Fonte: Ascom/LCF)