Luis Henrique Schultz é eliminado do The Voice Kids

Não foi desta vez. Luis Henrique Schultz fez bonito interpretando a canção “Linda”, da banda Roupa Nova, mas foi eliminado do The Voice Kids da Rede Globo, na apresentação deste domingo. Luis foi o segundo mais votado pelo público e perdeu a vaga na grande final para a paraibana Eduarda Brasil, que foi a escolhida pelo público e também pelas técnicas Simone e Simaria.

O garoto de Piratuba que foi elogiado pelos jurados pelo domínio que tem sobre a voz. "Quero agradecer primeiramente a Deus, a meu pai, a minha mãe, a minha família e meus amigos, e a Simone e Simaria. Fico muito feliz, me sentia um vencedor apenas por ter pisado nesse palco. Fico muito agradecido, muito obrigada por tudo",

A final da temporada 2018 será realizada no próximo domingo, dia 8 de abril. Como houve empate entre duas candidatas do time de Carlinhos Brown, desta vez haverá quatro cantores na finalíssima do The Voice Kids. Eduarda Brasil representa o time de Simone e Simaria, Neto Junqueira de Cláudia Leitte e Mariah Yohana e Talita Cipriano o grupo de Brown.