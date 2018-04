Um paciente de parada cardíaca perdeu a vida depois que o veículo, que o conduzia para atendimento médico, se envolver em acidente no interior de Concórdia. O fato aconteceu na manhã deste domingo, dia primeiro, na comunidade de Lageado das Pombas.



Conforme informações, famíliares do paciente estavam trazendo ele para o Hospital São Francisco, quando o motorista do carro perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra do Samu foi chamada para atender a ocorrência. O paciente chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco em função de complicações da parada cardíaca.

Outras duas pessoas estavam no carro, mas ninguém se feriu.



(Com informações do repórter André Krüger)