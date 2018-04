Próxima partida do time é em casa, contra a equipe do Cruzeiro de Joaçaba.

Com goleada, AEP conquista a primeira vitória na Liga Catarinense de Futsal

Depois de dois empates na Liga Catarinense, a AEP Termas de Piratuba Futsal conseguiu a primeira vitória na competição. Os três pontos foram conquistados na noite de sábado, dia 31, em Fraiburgo, contra o time da casa. O time do técnico Serginho Schiochet goleou o adversário, anotando 5 a 1 no placar.

Fraiburgo saiu na frente, mas a AEP virou. Os gols de Piratuba foram marcados por Luciano Negão, que deixou dois, Xande, que fez mais dois e Evandro Manfé, que marcou um.

Agora o time piratubense volta a jogar no dia 14. A partida será em casa, no Ginásio Professor Sérgio Hack, e o adversário será o Cruzeiro de Joaçaba, do técnico Paulo Boff, ex-treinador da AEP.

Sub – 18



O Sub-18 da AEP também terá compromisso em casa e será no dia 15. A equipe vai enfrentar a equipe de Irani.

(Fonte: Cristiano Mortari / Assessoria Imprensa AEP)