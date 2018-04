Carro, que havia sido levado do bairro das Nações, foi achado no Floresta.

Polícia recupera veículo com registro de furto

A Polícia Militar de Concórdia recuperou no fim da manhã deste domingo, dia primeiro, um veículo com registro de furto. O VW Logus, placas de Concórdia, estava abandonado na rua das Castanheiras, no bairro Floresta.



O veículo, de cor prata, foi levado da rua Japão, no bairro das Nações. Um Boletim e Ocorrência foi registrado na Central de Polícia Civil.



O carro foi localizado através de rondas da PM.



(Com informações do repórter André Krüger)