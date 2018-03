Concórdia leva 3 a 0 do time da Capital do Estado e deixa a primeira divisão de forma melancólica.

Galo do Oeste se despede da série A com derrota para os reservas do Figueirense

Com 13 pontos conquistados em 18 jogos, sendo três vitórias, quatro empates e 11 derrotas. Dessa forma o Concórdia Atlético Clube se despediu da série A do Campeonato Catarinense. O time do Galo do Oeste perdeu em casa para o time reserva do Figueirense, por 3 a 0. O duelo que abriu a última rodada do returno ocorreu na tarde deste sábado, dia 31, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



Com o rebaixamento garantido para a série B do próximo, o CAC jogava para tentar deixar uma impressão positiva para aproximadamente 90 torcedores que encararam a tarde cinzenta de sábado para ver o último jogo de primeira divisão em Concórdia. Os gols do Figueira começaram a sair no primeiro tempo. Cedron a 1min47s do primeiro tempo balançou as redes. Aos 17, Henam ampliou para os visitantes e na etapa complementar, aos 16, Cedron, novamente, deu números finais na partida.



Com esse último jogo na série A, o Galo do Oeste sai da competição com 19 gols marcarcados e 34 sofridos, sendo a pior defesa da competição, o que perfaz um saldo negativo de quinze gols. O aproveitamento do time concordiense em toda a competição ficou em 24,1%, o que redundou na lanterna na classificação.