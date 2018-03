Família de Jaison Dunker, 27 anos, ainda não tem notícias do paradeiro do rapaz, visto pela última vez em janeiro.

Na próxima segunda-feira, dia dois, serão completados quatro meses do desaparecimento de Jaison Dunker, 27 anos, morador do Frei Lency. A família não tem pistas do paradeiro dele, que foi visto pela última vez no dia dois de janeiro desse ano.



De acordo com a mãe do rapaz, Renati Dunker, desde então a família não tem recebido qualquer notícia que possa indicar o paradeiro de Jaison. Desde então, a família vive essa angústia. "Não temos sossego para sair de casa, porque se a gente sai aí pode vir alguém nos dar uma notícia", conta.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, Jaison teria sido visto pela última vez no dia dois de janeiro na área central de Concórdia. Ele teria vindo para o centro para comprar ração para os animais de estimação e roupas em um brechó. Ele não tinha o costume de sair, ficar fora por muitos dias e não avisar, conforme familiares.