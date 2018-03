Evento acontece no começo do próximo mês.

O comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente André Diego Marques da Rosa, participou na tarde desta terça-feira, 27, de reunião na Prefeitura Municipal de Seara, a fim de tratar sobre ações e estratégias de policiamento durante a realização da Exposição Feira Industrial e Comercial de Seara (EFAICS), que ocorre entre os dias 06 e 08 de abril de 2018, em Seara.



O encontro contou ainda com a presença do prefeito de Seara, Edemilson Canale, o secretário de Administração, Neri Cosmann, representantes da Associação Comercial Industrial (ACIS), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e membros da comissão central organizadora do evento (CCO).



Para os próximos dias novos encontros e tratativas devem ocorrer entre as autoridades com o objetivo de garantir maior segurança e tranquilidade aos munícipes e visitantes que participarão da Feira.

(Fonte: Polícia Militar)