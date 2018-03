Projeto foi explanado no começo da semana.

A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara e o 2º Grupamento de Polícia Militar de Arvoredo realizaram na noite desta segunda-feira, 26, reunião de apresentação do programa Rede de Vizinhos, em Arvoredo.



O encontro ocorreu no auditório da Secretária Municipal de Educação e contou com a presença do comandante local, sargento Cleimar Zandonai, a prefeita de Arvoredo, Janete Bianchin, o vice-prefeito, Alceu Somensi, vereadores, o presidente da CDL, Edeceldo de Oliveira, empresários e a comunidade em geral.



Na ocasião, foram apresentadas informações pertinentes ao programa Rede de Vizinhos, bem como, dados estatísticos quanto à criminalidade naquela localidade.



O programa é pautado na filosofia de polícia comunitária e tem como objetivo promover parcerias e fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa de uma rua ou bairro. Moradores e Polícia Militar interagem através de um aplicativo de troca de mensagens (whatsapp), colaborando para a construção de uma comunidade mais segura.



Conforme o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente André Diego Marques da Rosa, o objetivo é expandir a iniciativa que tem apresentado excelentes resultados e contribuído para a redução de índices de criminalidade na região. “Embora o programa é uma iniciativa recente na instituição, o Rede de Vizinhos tem alcançado resultados expressivos, contribuindo significativamente para a construção de comunidades mais seguras, promovendo segurança e vigilância na mesma medida em que aproxima a Polícia Militar da comunidade local, fortalecendo, consequentemente, a relação de confiança entre a Polícia Militar e a comunidade".



Atualmente o Rede de Vizinhos é desenvolvido em Seara, Itá e Paial. Somente em Seara são mais de 400 pessoas cadastradas.



A intenção para o próximo mês é dar início as reuniões de implantação do programa nas áreas urbana e rural de Arvoredo.

(Fonte: Polícia Militar)