Um veículo Fiat Uno foi furtado na madrugada da sexta-feira, dia 30, em Concórdia. O carro estava estacionado na rua Guilherme Perotti, bairro Nazaré. A ação só foi percebida pela proprietária no fim da tarde de ontem.



A dona do carro explicou que o Uno estava com as lanternas traseiras queimadas e sem o banco do carona, que foi retirado para ser lavado.



O Fiat Uno é de cor verde, placas LXJ 8911. Quem tiver informações, ligar no 190 ou no telefone 99920 8483.

(Com informações do repórter André Krüger).