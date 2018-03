Luis Henrique disputa vaga à final do The Voice Kids amanhã

Luis Henrique Schultz viajou nesta sexta-feira, 30 de março, ao Rio de Janeiro para disputar a semifinal do The Voice Kids, da Rede Globo. O jovem de Piratuba é um dos três integrantes do time das cantoras Simone e Simaria que vai lutar por uma das vagas na grande final. O programa deste domingo, 1º de abril, vai iniciar mais cedo, às 12h45. Luis Henrique conta que vai cantar três músicas, mas apenas uma será avaliada para a pontuação. “Estou muito feliz por já ter chegado a esta etapa do programa. Conto mais uma vez com o apoio do público”, destaca.

Na primeira apresentação ao vivo, o garoto foi escolhido pelo público, já na etapa que garantiu a presença na semifinal, Luis foi o escolhido das técnicas Simone e Simaria. Em um vídeo divulgado no site do The Voice Kids, o jovem conta que a música que mais gostou de interpretar foi "Regime Fechado", de Simone e Simaria. "Foi uma responsabilidade enorme estar cantando ao vivo, na frente delas. É uma música difícil e estou muito feliz", afirma Luis.

Na apresentação de amanhã haverá uma soma da votação do público e da nota das técnicas. São três vozes de cada time que seguem na disputa e apenas uma de cada grupo será escolhida para a grande final. O público poderá votar no GShow e cada participante terá uma porcentagem, que será revertida em pontos. Sem saber a decisão do público, os técnicos terão 20 pontos para somar ao placar de apenas um candidato. A voz que tiver mais pontos na soma total, representa a equipe na grande final.