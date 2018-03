Um casal teve a residência invadida e foi degolado por criminosos na madrugada deste sábado (31) em Linha Santa Terezinha, próximo ao campo do Gaúcho, interior de Herval d´Oeste.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h15min, e quando as guarnições chegaram ao local encontraram Otávio Bello deitado no chão, próximo a porta de entrada, com ferimento no peito e um corte profundo no pescoço. Em um dos quartos estava Lucila Bello, também com um corte no pescoço, porém sem os sinais vitais.

Otávio conseguiu relatar que dois ou três elementos adentraram na casa ordenando que não olhassem para seus rostos. Após praticarem o crime, eles fugiram levando uma espingarda. Ele foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha (Hust) de Joaçaba.

Os policiais constataram que a porta da residência possuía sinais de arrombamento, tendo poças de sangue, inclusive na janela, onde a vítima conseguiu pediu ajuda aos vizinhos.

O local foi isolado até a chegada do IGP para recolher o corpo da mulher e também da Polícia Civil para investigar o latrocínio.

(Fonte: Caco da Rosa)