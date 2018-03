Fato aconteceu no começo da manhã desta sexta-feira, dia 30.

Duas pessoas morrem em acidente na BR 153 no PR

Um grave acidente na manhã dessa sexta-feira, 30 de maio, registrou a morte de duas pessoas e resultando em mais dois feridos em estado muito grave na BR 153, na região do Posto Cacique.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de União da Vitória, que foram deslocados para o local, o acidente envolvia um veículo VW Gol da cor branco com placa de Pato Branco (PR), e um caminhão.

O veículo fazia o percurso de União da Vitória para General Carneiro, quando atingiu a lateral do caminhão que fazia o mesmo percurso. O fato ocorreu num percurso de três faixas, sendo permitido a utilização para os motoristas que vinham de General Carneiro, para União da Vitória, e o condutor do Gol, fez a ultrapassagem em local proibido e ao voltar para a sua pista colidiu com o caminhão.

No local, as equipes de segurança pública confirmaram que o motorista como a passageira que estava no banco de traz entraram em óbito e outros dois passageiros foram encaminhadas para o Hospital São Camilo Regional em estado gravíssimo.

O trânsito ficou em meia pista e o Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer o recolhimento dos corpos. A PRF chama a atenção dos motoristas que está em andamento a Operação Semana Santa.

(Fonte: Rádio Colméia)