Arma utilizada em disparo no Nações é particular e legalizada

A arma utilizada para efetuar o disparo que matou Tiago Menezes era uma arma particular e legalizada. A informação foi apurada pela reportagem da Rádio Aliança. A arma foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, quando o autor do tiro, um policial militar da reserva se apresentou, na quarta-feira, dia 28.



O fato aconteceu no começo da tarde da terça-feira, dia 27, em uma residência na rua Uruguai, no bairro das Nações. Tiago teria ido até esta residência para cobrar uma suposta dívida do filho do policial aposentado. O PM da reserva teria percebido a movimentação da casa, através de uma conversa exacerbada, teria ido até os dois, armado, e disparado contra Tiago Menezes quando este fez menção de pegar algo na cintura.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.



(Com informações do repórter André Krüger)