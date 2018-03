A Justiça da Comarca de Catanduvas julgou procedente a denúncia do Ministério Público e irá levar a Júri Popular o acusado de efetuar dois disparos de arma de fogo contra Joaquim Augusto Soares Barbosa em um escritório, no dia 19 de fevereiro de 2015, em Jaborá.

Sengundo os autos do processo, o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o acusado tinha ciúmes pelo fato da vítima ter se relacionado com a ex-companheira do réu.

a vitima só não morreu porque houve um rápido atendimento médico e a vítima foi conduzida para atendimento hospitalar em Joaçaba.

Ronei Silva vai responde por homicídio qualificado na forma tentada e porte de arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger)