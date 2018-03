Na manhã desta quinta-feira (29), uma colisão frontal resultou na morte de um motorista no Km 43 da ERS 135 em Estação.

De acordo com o relato policial, um automóvel Fiat Siena com placas de Concórdia/SC, trafegava no sentido Erechim/Passo Fundo, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em um caminhão com placas de Passo Fundo.

Com o impacto da colisão, o motorista do carro morreu preso as ferragens.

A vítima fatal foi identificada como Jacimir Lourenço do Prado, morador de Coxilha.

O condutor do caminhão não ficou ferido.

Integrantes da Polícia Rodoviária Estadual realizaram o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil irá investigar o caso.

(Fonte: Rádio Uirapuru/Passo Fundo)