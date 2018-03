Cinco jogos movimentam a rodada do fim de semana no Estadual da Liga

A terceira rodada do Estadual da Liga Catarinense de Futsal – Taça Econcreto Estruturas tem início nesta quinta-feira. Em quadra, pela chave A, a equipe da Pinhalense recebe em seus domínios, a equipe do Arsenal de Dionísio Cerqueira que ainda não venceu na competição. A partida está marcada para 20h30 no centro de eventos em Pinhalzinho.



Já no sábado, mais dois jogos estão marcados pela chave A. Em Maravilha, ás 20h15, o líder da chave recebe o Guarany Futsal de Xaxim que folgou na última rodada e ainda não pontuou. Em Seara, também ás 20h15, no Carecão, a equipe do Seara Futsal recebe o Expressivo Futsal. Ambas ainda não venceram na competição. A equipe do Seara estreou com empate enquanto que o Expressivo foi derrotado em casa na estreia.



Pela chave B três jogos vão marcar a terceira rodada do Estadual. Em Curitibanos, a equipe do ADC/Curitibanos busca a primeira vitória no Estadual ao receber a equipe do AC Coração do Contestado que ainda não venceu na competição.



Já em Catanduvas, a equipe da casa recebe o Lages, Com dois jogos, a equipe de Catancuvas soma 4 pontos com uma vitória e um empate recebendo o Lages que estreou com vitória diante do atual campeão na última rodada. O jogo está marcado para 20h30 em Catanduvas.



Fechando a rodada do fim de semana, em Fraiburgo, o Fraiburgo Futsal estreia diante de sua torcida. Após derrota na estreia fora de casa, o time da terra da mação recebe o Piratuba que vem de dois empates e ainda não venceu no campeonato.



Maravilha e ADAF Saudades lideram a chave A enquanto que o AGN Capinzal é líder na chave B.

(Fonte: Ascom/LCF)