Ambulância do Samu volta a operar em Concórdia

Depois de pouco mais de 20 dias na manutenção, a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu, voltou a operar na noite da quinta-feira, dia 30. O veículo estava baixado após apresentar um problema no motor, durante atendimento no começo desse mês. Até então, os trabalhos vinham sendo absorvidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, até a metade desse ano, o Samu de Concórdia vai receber uma nova ambulância e o atual veículo poderá ser repassado para a Secretaria Municipal da Saúde.