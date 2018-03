Cerca de 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, foram apreendidos pela Polícia Militar em um depósito na Linha Rosalino Nardi, em Arvoredo/SC. A operação iniciou por volta das 19h09min da quarta-feira (27), em Chapecó.

Conforme a Polícia Militar, um veículo VW/Golf foi abordado por policiais militares de SC e a Brigada Militar do RS, durante a segunda fase da Operação Ferrolho, realizada nesta quarta, na divisa entre os Estados. Os militares constataram que o automóvel estava preparado para o transporte de cigarros. O motorista, que segundo a PM, não possuía passagens policial, disse que estava a caminho de Chapecó.

Os policiais identificaram que, no celular do homem, havia uma conversa com um cidadão, conhecido da polícia, onde teriam marcado um encontro às 18h no bairro Santa Maria, próximo ao Hospital Regional do Oeste (HRO).

Após a troca de informações com a Agência de Inteligência da Polícia Militar, uma guarnição foi até o local onde os suspeitos haviam marcado de se encontrar e começou a monitorar a movimentação. No momento que a guarnição estava no local, chegou o suspeito e então foi abordado. Ele possuía um mandado de prisão e já era procurado pela polícia.

Questionado sobre o que estava fazendo no local, o suspeito confessou a Polícia Militar, que estava esperando o primeiro homem abordado para negociar a venda de uma carga de cigarros.

Diante das informações, os militares identificaram o endereço onde estava armazenada a carga e foram até o local. Foram apreendidas diversas caixas, totalizando cerca de 230 mil maços de cigarros. O caminhão da cavalaria foi necessário para o transporte da mercadoria.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal para encaminhamentos necessários.

