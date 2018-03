O Fiat Siena, com placas de Concórdia, envolvido em acidente com morte no Rio Grande do Sul, região de Getúlio Vargas, foi furtado na madrugada desta quinta-feira, dia 29. O proprietário do veículo é morador de Concórdia, mas trabalha em Erechim/RS. Segundo o que foi apurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, Paulo Cézar Vieira, 35 anos, só percebeu o furto hoje de manhã, quando foi avisado por um colega de trabalho. O amigo de Paulo foi até o local do acidente e reconheceu o carro.

O acidente envolveu um veículo Fiat/Siena, com placas de Concórdia, e um caminhão, com placas de Passo Fundo, que colidiram frontalmente. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou a morte do motorista do carro, que ainda não foi identificado. O condutor do caminhão não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou os levantamentos para apontar as causas do acidente. Peritos do IGP de Passo Fundo atenderam a ocorrência, juntamente com policiais do POE da PRE.