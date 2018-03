Erdani Luiz Cesco foi atingido por um animal em 2012 e estava internado em Lindóia do Sul

Um fato emocionante ocorreu em Lindóia do Sul nesta quinta-feira, 29 de março. O vídeo gravado pela jornalista Olíria Weber Locatelli conta a história de Erdani Luiz Cesco, 43 anos, que deixou o hospital depois de quatro anos de internação.

Cesco estava no Hospital Dra. Izolde Dalmora de Lindóia do Sul desde 2014. Ele foi ferido por um animal há cerca de seis anos na propriedade da família em Concórdia. A despedida da equipe do hospital foi emocionante.

Confira os detalhes no vídeo abaixo: