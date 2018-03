Os servidores municipais de Concórdia aprovaram a proposta da prefeitura de aumento salarial para esse ano de 2018. A pauta do Executivo Municipal foi referendada por aproximadamente 70% dos trabalhadores presentes na Assembleia da categoria, realizada na noite da quarta-feira, dia 28.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, desta quinta-feira, dia 29, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região, Tayson Baseggio, destaca que, mesmo com a aprovação, o assunto foi bastante debatido e o entendimento de uma parte dos trabalhadores é de que poderia haver um ganho maior no aumento real, tendo em vista do que o sindicato considera perdas de anos anteriores. Por outro lado, o aumento no vale alimentação foi considerado satisfatório.



A proposta do Executivo, aprovado pelos servidores foi de 2,41%, sendo 1,81% de reposição e 0,60% de aumento real.

O vale alimentação passou de R$ 170,00 para R$ 350,00.



Agora o projeto de aumento será enviado para o Legislativo e, se aprovado na Câmara de Vereadores, será pago retroativo ao mês de março.