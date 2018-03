Maior parte foi achada no Cemitério Municipal de Concórdia.

O município de Concórdia já tem contabilizado 41 focos do mosquito da dengue neste ano de 2018. Nos últimos dias, outros dois focos foram descobertos. A maior parte foi achada no Cemitério Municipal de Concórdia. Com a chegada das temperaturas mais amenas, o setor da Vigilância Epidemiológica chama a atenção para a necessidade de cuidado constante, mesmo em épocas de baixas temperaturas.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, a enfermeira responsável pelo Programa de Combate a Dengue, na Secretaria Municipal da Saúde, Mara Sampaio, destaca que, a tendência é que esse número se estabilize ou até diminua com a chegada das temperaturas mais amenas do outono.



Por outro lado, Mara destaca que, mesmo assim, a população tem que manter os cuidados durante o inverno, já que o mosquito se adequa também às baixas temperaturas.



Com o quantitativo de 41 focos do mosquito da dengue em Concórdia, Mara destaca que a maior parte está no cemitério e nos bairros vizinhos como Nazaré e Imperial, que tem 29 focos.