Construção de elevado no Trevão do Irani volta a ser discutida

A possibilidade de construção de um elevado no trevão do Irani, encontro das BRs 153 e 282, foi discutida nesta semana na sede da Superintendência Regional de Infraestrutura, o Dnit. O local, palco de vários acidentes sendo que o último teve morte, vem gerando esse tipo de pedido há muitos anos.



O assunto foi levantado pelo vereador de Irani, Vanderlei Canci, do PP. Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, desta quinta-feira, dia 29, Canci afirmou que teve a orientação do Dnit para que seja viabilizada a confecção do projeto dessa obra, que teria um custo aproximado de R$ 1 milhão. Depois dessa fase, seriam buscados os recursos em Brasília para essa obra.



Conforme Canci, agora "vamos procurar a bancada catarinense dos parlamentares, em Brasília, vamos promover uma Audiência Pública, possivelmente em Irani e buscar recursos para elaborar um projeto de um elevado para a BR 282 e a 153 passaria por baixo", explica.