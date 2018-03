Um Termo de Ajustamento de condutas está sendo proposto para regularizar os imóveis que estejam dentro da faixa de domínio ou área não edificável às margens da BR 153, em Concórdia e Irani. Um encaminhamento nesse sentido ocorreu nesta semana durante uma audiência na superintendência do órgão, em Florianópolis. Esse TAC, que está em discussão, poderá servir para Concórdia e Irani.



O vereador de Irani, Vanderlei Canci, do Partido Progressista, participou desse encontro na Capital do Estado. Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, desta quinta-feira, dia 29, Canci fez questão de destacar que essa proposição é de sua autoria e justifica a série de notificações feitas pelo DNIT aos proprietários de imóveis às margens da rodovia, em 2017. "Tentamos levar algumas sugestões, como por exemplo, o Dnit abrir mão da área não edificável, os 15 metros de cada lado, desde que a União e os moradores não sejam prejudicados", explica.



Conforme Canci, esse encaminhamento não é inédito e já está sendo aplicado no município de Rio Negrinho, no Norte do estado, que também é cortado por uma rodovia. O parlamentar iraniense também sugere que o "Dnit avalie caso a caso, que são poucos nos municípios. Avalie, por exemplo, o grau de perigo que essa construção causa ou impedimento para uma eventual duplicação dda BR, por exemplo. Neste caso, haveria a demolição ou não do imóvel. Avaliar caso a caso", reforça.

O vereador Vanderlei Canci também destaca que os próximos passos para tentar viabilizar esse TAC é conversar com a diretoria local do Departamento Nacional de Infraestrutura, Dnit. Um encontro com a Justiça Federal e Procuradoria Federal de Concórdia também será realizado para tentar viabilizar esse Termo de Ajustamento de Condutas.