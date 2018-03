Um carro com placas de Concórdia se envolveu em acidente com morte no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, dia 29. O fato ocorreu na RS 135, entre os municípios de Sertão e Getúlio Vargas, pouco antes do trevo de acesso a Sertão.



Conforme informações do Alto Uruguai Online, a vítima fatal seria ocupante de um Fiat Grand Siena, placas de Concórdia. O carro teria colidido frontalmente contra um caminhão, placas de Chapecó.



Conforme informações da Tribuna Getuliense, de Getúlio Vargas, a vítima fatal seria de iniciais P.C.V, de 35 anos, moradora de Concórdia.