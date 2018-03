Carro com placas de Concórdia se envolve em acidente com morte no RS

Um carro com placas de Concórdia se envolveu em acidente com morte no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, dia 29. O fato ocorreu na RS 135, entre os municípios de Sertão e Getúlio Vargas, pouco antes do trevo de acesso a Sertão.



Conforme informações do Alto Uruguai Online, a vítima fatal seria ocupante de um Fiat Grand Siena, placas de Concórdia. O carro teria colidido frontalmente contra um caminhão, placas de Chapecó.



Conforme informações da Tribuna Getuliense, de Getúlio Vargas, a vítima fatal ainda não foi identificada.