De 29 de março a primeiro de abril, Concórdia vai ser a Capital Brasileira do Tênis de Mesa. No Centro de Eventos ocorrerá a Copa Brasil Sul Sudeste, um evento da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). Estão inscritos 294 atletas olímpicos e 74 paraolímpicos representando 94 clubes. Existem competidores do Amazonas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, dentre outros.

A competição vai ser disputada nas categorias super, pré-mirim, infantil, juventude, mirim, juvenil, Absoluto (A ao E), Veterano e classes Paraolímpicas. "Vários atletas de renome nacional já garantiram inscrição. A Bruna Alexandre, terceira colocada no ranking mundial paraolímpico está confirmada", diz o técnico da equipe de Concórdia, Ademir Monteiro da Silva.

Com sete anos de idade e competindo pela Associação dos Mesatenistas de Cascavel/PR, Karoline Gruchoski, promete ser uma das atrações da competição. A disputa tem peso 6 no ranking da CBTM. Serão utilizadas 17 mesas oficiais e previsto a realização de 579 partidas. A outra etapa da Sul Sudeste ocorrerá de 21 a 24 de junho na cidade paranaense de Toledo.

ATLETAS - A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) vai estar competindo com Ademir Monteiro da Silva, Danilo Toma, Giuliano Flint Peixoto, Julio Cesar Sebben, Karen Eduarda Jacomel, Lauro Schweitzer Sebold, Mayara Fantin Neves e Wilian Patric Soligo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)