A partir desta quinta-feira, 29 de março, os cristãos vivem os preparativos para a Páscoa de uma forma mais forte. Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário a programação religiosa inicia cedo, às 7h30, com a oração na Capelinha. Às 15h, haverá celebração de Lava-Pés na matriz, com as crianças da catequese e às 19h terá novamente missa de Lava-Pés, com a ceia do senhor. A partir das 20h30 inicia a vigília eucarística, que vai até a meia-noite. Na igreja da Paróquia de São Cristóvão a celebração de Lava-Pés será às 19h de hoje.

Na Sexta-Feira Santa, haverá oração na capelinha a partir das 7h30 e confissões das 8h30 às 11h30. A celebração da Paixão do Senhor está marcada para as 15h. A procissão com a encenação da Paixão de Cristo está programada para as 19h, com saída da Rua Coberta. O fieis vão percorrer as principais ruas do centro da cidade por cerca de uma hora. O encerramento será novamente na Rua Coberta. Na Paróquia São Cristóvão haverá missa às 15h, na igreja matriz.

No sábado, véspera de Páscoa, também haverá oração na capelinha da Paróquia Nossa Senhora do Rosário às 7h30 e haverá missa às 19h. Na matriz da Paróquia São Cristóvão a missa está programada para as 19h.

No domingo de Páscoa estão agendadas duas missas na matriz do centro. Uma às 8h e a outra às 19h. Na Paróquia São Cristóvão não haverá celebração no domingo, 1º de abril.