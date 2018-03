Já está no Presídio Regional de Concórdia um dos suspeitos de participação no assassinato de Artêmio Schimdt, ocorrido no fim de semana dos dias 20 e 21 desse mês, no interior de Ipumirim. A Prisão Preventiva foi expedida e cumprida nesta quarta-feira, dia 28, pela Polícia Civil de Ipumirim, com o apoio de agentes das delegacias de Lindóia do Sul e de Arabutã.



Em entrevista coletiva, o delegado de Ipumirim, Denis Alves, destaca que o suspeito detido na quarta-feira, dia 28, tem grandes chances de ser o autor do assassinato. Concluí que o homicídio foi por motivo torpe e mediante a uma emboscada. O carro e uma quantia não revelada em dinheiro da vítima foram levados no crime. "Eles eram conhecidos, tanto é que entraram no carro e saíram juntos na última vez que foram vistos juntos", concluí o delegado.



O delegado responsável pela delegacia de Ipumirim também afirma que outras duas pessoas também são suspeitas de participação. Porém, as investigações prosseguem e a expectativa é concluir o inquérito até o fim da próxima semana.



O carro de Artêmio Schimdt foi encontrado queimado em Linha Varanal em uma dia e o corpo foi localizado em Linha Encruzilhada, na divisa com Lindóia do Sul, no outro. Para Denis, o homicídio aconteceu onde o corpo de Artêmio foi encontrado. "Acreditamos que o carro estando em outro local serviu como uma tentativa para despistar a polícia", afirma.



Artêmio Schimdt foi morto com golpes de faca no pescoço.