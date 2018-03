O Concórdia Atlético Clube confirmou os prognósticos e está de volta a série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste perdeu para o Hercílio Luz por 2 a 1 na penúltima rodada do returno da série A. Com o resultado, o time do técnico Raul Cabral, ficou com 13 pontos, na última colocação e a quatro pontos da primeira equipe fora da zona da degola, o próprio Hercílio Luz, com 17 pontos e restando apenas três para serem disputados.



Os gols da partida foram marcados por Tiago Pará, aos 15 minutos do primeiro tempo. Lima ampliou aos oito da etapa complementar. Andrei Alba, aos 38, descontou para o Concórdia e ficou nisso.



Com a derrota desta quarta-feira, o Concórdia Atlético Clube somou 11 partidas sem vitória. O CAC ainda não venceu neste returno.



Na última rodada, o Galo se despede da série A recebendo o Figueirense.