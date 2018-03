Prisão ocorreu no bairro São João.

A Polícia Civil de Seara, por meio do delegado Thiago de Oliveira e seus agentes, efetuaram a prisão de mais um elemento por tráfico de drogas.

A ação da Polícia Civil foi na tarde da quarta-feira, 28, quando deteve em flagrante L.P, 18 anos, comercializando certas quantias de maconha.

O jovem foi preso nas proximidades praça Henriqueta Zanuzzo, bairro São João, ao lado da Escola de Educação Básica Seara.

Conforme o delegado Thiago de Oliveira, no momento do flagrante o elemento possuía três petecas de plástico com a droga totalizando cerca de 2,19g de entorpecentes, mas já havia vendido uma quantidade maior antes da abordagem.

Ainda segundo a polícia, Leonardo Pereira é de Chapecó e possui várias passagens, por roubo no município de Arvoredo. Também consta contra o mesmo boletins e ocorrência por furto, falsidade ideológica, posse de drogas e agora tráfico drogas. O elemento também tinha mandado de apreensão por crimes cometidos ainda quando era menor de idade.

Após detido ele encaminhado à delegacia de Seara e posteriormente ao Presídio de Concórdia.

Foi a segunda prisão por tráfico de drogas em Seara em 2018. Já em 2017 foram nove presos.

(Fonte: Belos FM)