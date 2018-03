A Polícia Civil de Ipumirim prendeu na noite desta quarta-feira, dia 28, um suspeito pelo assassinato de Artêmio Schimdt, ocorrido nos últimos dias, na maior cidade do Vale da Produção. A identidade do suspeito e as circunstâncias desta prisão não foram informados. O provável autor está sendo conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia sob a tutela do delegado Denis Alves. o suspeito foi enquadrado pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para o presídio regional de Concórdia. O suspeito foi preso preventivamente e agora o delegado terá trinta dias para concluir o inquérito policial. Não está descartado a prisão de mais pessoas.



O crime aconteceu no fim de semana dos dias 20 e 21 desse mês. Conforme informações, a Artêmio foi visto pela última vez supostamente na companhia de outras pessoas na madrugada do sábado, dia 20. Todos saíram de um estabelecimento no carro da vítima. O veículo foi achado mais tarde, totalmente queimado, na beira da estrada em Linha Varanal. O corpo de Artêmio foi achado na tarde do domingo, dia 21, caído e com sinais de golpes de faca no pescoço em uma estrada de acesso a lavoura de milho, na Linha Encruzilhada.

Em breve mais informações.