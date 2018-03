Após definição dos eixos prioritários por meio do Plano de Desenvolvimento Econômico (PEDEM) - agroalimentar, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e confecção, eletrometalmecânico e comércio e serviços - reuniões vem sendo realizadas para definir as ações que serão trabalhadas em cada segmento.



O setor eletrometalmecânico está entre os eixos prioritários por ser um segmento que vem conquistando espaço em Concórdia nos últimos anos. Na última reunião do setor foram decididas as seguintes ações: desenvolvimento de um projeto para implantação da ISO nas empresas via Sebraetec nas empresas, definição de treinamento para empresários e a construção de um selo para as regiões oeste, meio oeste e extremo oeste catarinense.



O próximo encontro está marcado para o dia 9 de abril, às 19 horas, na sede do Senai. A programação inclui participação de representantes do Sebrae/SC e o objetivo é iniciar a execução da primeira ação.



O Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria entre Prefeitura de Concórdia e SEBRAE/SC iniciaram em julho de 2017 com o objetivo de implantar estratégias para fomentar o desenvolvimento econômico. Para a execução das atividades, o SEBRAE/SC disponibiliza metodologias, instrumentos e expertise nos aspectos estratégicos a serem potencializados.

(Fonte: Marcos Bedin/MB Comunicação)