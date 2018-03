Realização da Assembleia Geral Ordinária do Conselho do Parque Fritz Plaumann

A Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann aconteceu nesta quarta-feira,28, nas dependências da Agência de Desenvolvimento Regional -ADR de Concórdia, com o intuito de fortalecer os laços entre os conselheiros e apresentar informações sobre a unidade de Conservação.



A Chefe do Parque Fritz Plaumann e Presidente do Conselho Consultivo, Vilmarice Soligo da Silva, deu boas vindas e repassou informações sobre ações e projetos que estão sendo desenvolvidos, a exemplo de projetos de controle de espécies exóticas , como o plano de controle do Javali e de espécies vegetais como a uva do Japão, goiaba entre outras.



Na oportunidade participaram os representantes do conselho para tratar sobre o plano de trabalho, a retificação e incorporação de nova área aos limites do Parque Estadual, projetos em execução de conservação e o calendário de reuniões de atividades para este ano de 2018.

