Eleito por unanimidade para o cargo na manhã desta quarta-feira, dia 28, o deputado Moacir Sopelsa (MDB) assumiu a vice-presidência da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sua experiência no setor foi destacada pelos colegas. O deputado também integra as comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Proteção Civil e Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Em sua primeira participação, o deputado obteve aprovação para a realização de uma audiência pública, em data ainda a ser definida, no município de Pinhalzinho. Defendeu a proposta argumentando que é necessária para que sejam encontradas soluções que reduzam os custos de produção, "o principal problema dos produtores de leite no Estado". "Vamos debater com todos os entes envolvidos e evitar prejuízos ao setor, que produz 3,4 bilhões de litros de leite por ano," adiantou.

(Fonte: Douglas Fortes)